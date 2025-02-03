Дефицит электроэнергии уже сейчас ограничивает возможности украинской экономики. Без новых генерирующих мощностей страна не сможет запустить масштабные промышленные проекты, в частности в военно-промышленном комплексе, что критически важно для обороноспособности и экономического роста. Об этом в комментарии заявил экономический эксперт Алексей Кущ.

"Мы не можем ждать несколько лет на реализацию новых проектов по строительству атомных блоков с нуля. Достройка Хмельницкой АЭС на основе уже существующих конструкций и использование реакторов, которые сейчас простаивают в Болгарии, - это самый быстрый и эффективный способ решить проблему дефицита электроэнергии", - отмечает Кущ.

В условиях войны и роста энергопотребления из-за потребностей оборонной промышленности Украина не может полагаться только на европейские рынки электроэнергии. "Импорт электроэнергии - это временная мера, а не стратегическое решение. Мы рискуем получить ситуацию, когда нехватка электричества будет тормозить развитие критически важных производств, от которых зависит обороноспособность страны", - подчеркивает эксперт.

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Кущ отмечает, что покупка реакторов ВВЭР-1000 в Болгарии является экономически оправданным шагом, ведь их интеграция в уже существующую инфраструктуру будет значительно быстрее и дешевле, чем строительство новых энергоблоков с нуля. "Эти реакторы полностью совместимы с украинской энергосистемой, персонал имеет соответствующую квалификацию, а технологическая база позволяет быстро запустить их в эксплуатацию. В условиях, когда Украина тратит миллиарды на импорт электроэнергии, не использовать этот шанс - безответственно", - добавляет он.

Напомним, в ближайшее время Верховная Рада должна проголосовать законопроект о закупке атомных реакторов в Болгарии.