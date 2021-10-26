На данный момент Россия не перекрывала поставки газа в Украину, отметил глава МИД Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет о готовности Украинского государства предпринять асимметричные шаги в случае перекрытия Россией поставок газа в Украину.

Об этом глава МИД сообщил во время общения с пользователями Twitter-сообщества.

"Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. На случай, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, мы имеем ряд асимметричных ответных шагов", - написал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, транзит газа через украинскую ГТС в январе-сентябре 2021 года сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 32,6 млрд кубометров.

Читайте также"Скидка 50%": Зеленский сделал выгодное предложение России по газу

В то же время 22 октября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО поручил правительству, НАК "Нафтогаз Украины" и "Оператору ГТС Украины" определить специальные условия транспортировки дополнительных объемов газа через газотранспортную систему в страны Европы в объеме не менее 55 млрд кубометров в год. Эти объемы будут дополнительными до 40 млрд куб. м газа, предусмотренных контрактом с "Газпромом".

Цена на газ: что необходимо знать

6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

5 стран Европейского Союза просят расследовать аномально высокие цены на газ. Так, Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция в своем совместном заявлении призвали установить общие правила покупки газа, чтобы смягчить резкий скачок цен на газ.

Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

При этом для бытовых потребителей в нашей стране действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

Автор: Виталий Саенко