Эксперт напомнил о необходимости поддерживать давление в отечественной ГТС.

Поставка газа в южные и восточные регионы Украины в ближайшие месяцы может остановиться. Причина - прекращение "Газпромом" в ноябре транзита российского газа через украинскую ГТС, что снизит в ней давление.

Об этом "Апострофу" заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, в этом году Украина транспортирует 40 млрд кубов российского газа в Европу, что будет в ближайшие годы - не известно.

"Здесь не понятно, что у нас будет через два месяца, потому что уже в ноябре завершается полный объем транспортировки через украинскую ГТС. Украина будет иметь огромные проблемы, потому что без транспортировки российского газа мы фактически остановим поставки газа в восточные и южные области", - предупредил эксперт.

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Он добавляет, что Украине потребуется дополнительный объем транспортного газа для поддержания давления в газотранспортной системе.

С соответствующим предложением к "Газпрому" и европейским компаниям недавно выступил президент Владимир Зеленский. В частности, Украина предложила скидку на поставку в Европу природного газа. Речь идет об объемах, превышающих договорные 40 миллиардов кубометров в год, которые транспортируются из РФ через украинскую ГТС. По словам президента Зеленского, таким образом Украина хочет облегчить энергетический кризис в регионе. Он уточнил, что скидка может составить 50%.

Автор: Юрий Годован