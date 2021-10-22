Эти объемы транзита будут дополнительными к 40 млрд куб. м. газа, которые уже транзитирует "Газпром" по контракту

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил определить специальные условия по транспортировке дополнительных объемов природного газа газотранспортной системой Украины в страны Европы в объеме не менее 55 млрд кубов в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

Он заявил, что СНБО поручил правительству Украины, НАК "Нафтогаз Украины" и "Оператору ГТС Украины" определить специальные условия по транспортировке дополнительных объемов природного газа газотранспортной системой Украины в страны Европы в объеме не менее 55 млрд кубов в год.

"Мы сегодня имеем контракт с "Газпромом" на 40 млрд куб. газа и мы сегодня можем дополнительно к этому контракту без проблем предложить дополнительно 55 млрд кубов газа. Такое решение сегодня было принято", - пояснил он.

Читайте такжеУкраина предоставит Молдове в "долг" газ для преодоления энергетического кризисаКак сообщал УНИАН, транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-сентябре 2021 года сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 32,6 млрд кубометров.

Всего в Словакию поступило 20,314 млрд куб. м газа, в Венгрию-6,799 млрд куб. м, в Польшу - 2,886 млрд куб. м, в Молдавию-2,272 млрд куб. м и в Румынию - 0,394 млрд куб. об.

Автор: Анна Бредихина