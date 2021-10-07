По украинской ГТС в январе-сентябре было транспортировано 32,6 млрд куб. м газа.

Транзит природного газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) в январе-сентябре 2021 года сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 32,6 млрд кубометров.

Об этом сообщает "Оператор ГТС Украины".

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"Транзит природного газа через Украину за 9 месяцев 2021 года составил 32,666 млрд куб. м, а среднесуточный объем транспортировки составил 119 млн куб. м", - говорится в сообщении.

Всего в Словакию поступило 20,314 млрд куб. м газа, в Венгрию - 6,799 млрд куб. м, в Польшу — 2,886 млрд куб. м, в Молдову - 2,272 млрд куб. м и в Румынию - 0,394 млрд куб. об.

"ОГТСУ предлагает около 80 млн куб. м в сутки дополнительных мощностей для транзита газа в Европу, однако результаты аукционов демонстрируют — "Газпром" не заинтересован в увеличении поставок. На сентябрь и октябрь не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей, не говоря уже о прерывистых... Отмечу, что наша ГТС используется менее чем на треть от общей транзитной мощности в 146 млрд куб. м в год. Эти незадействованные мощности, которые вдвое превышают мощности "Северного потока-2", могут быть использованы для увеличения поставок газа в ЕС", — отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Транзит газа через Украину:

30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено бронирование "Газпромом" мощностей для транзита газа в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/сутки) в 2021-2024 годах.

В 2020 году транзит газа через украинскую газотранспортную систему сократился на 38% по сравнению с предыдущим годом - до 55,8 млрд кубометров. В 2019 транзит газа через Украину составил 89,6 млрд куб. м, в 2018 году - 86,8 млрд куб. м, а в 2017 году - 93,5 млрд куб. м.

1 октября "Газпром" остановил транспортировку газа через Украину в Венгрию. Это стало следствием подписания между сторонами нового долгосрочного контракта на поставку газа в обход Украины и провоцирует рост цен на газ в Европе.

4 октября 2021 года Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища, закачав 18,875 млрд куб. м газа.

Автор: Анна Бредихина