Первый корабль отправят в ближайшие дни.

Уголь из Казахстана, транзит которого заблокировала Россия, должны доставить в Украину морским транспортом.

Об этом заявил в интервью Радио Свобода премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Сегодня есть информация о том, что уголь из Казахстана через Тамань, через порт выходит и будет направляться в Украину. Железнодорожное сообщение, действительно, заблокировано, невозможно везти. Но морским транспортом, есть информация, первый корабль будут отправлять буквально в ближайшие дни", – отметил глава украинского правительства.

Россия и экспорт энергетического угля в Украину:

С 1 ноября 2021 года Российская Федерация остановила экспорт энергетического угля в Украину. Кроме того, РФ заблокировала поставки угля в Украину из Казахстана.

Украина также закупает уголь у Польши и Южно-Африканской Республики. Кроме того, договорено о закупке у США и Колумбии. В частности, 20 ноября в Украину прибыло первое судно с углем из США.

3 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пройти зимний период планируется за счет отечественной атомной энергетики. Также он отметил, что правительство координирует закупку угля, а Минэнерго активизирует его собственную добычу.

Компания ДТЭК Рината Ахметова зафрахтовала 7 кораблей с углем для обеспечения украинских ТЭС топливом в осенне-зимний период. По словам президента Владимира Зеленского, этим углем будет полностью закрыта потребность энергетической отрасли до конца года.

Автор: Светлана Закелова