Шмыгаль ожидает, что отечественная энергосистема выйдет на стандартные параметры работы.

Правительство ожидает, что семь кораблей с углем прибудут в Украину в конце ноября или в начале декабря.

Об этом во время брифинга по результатам рабочей поездки в Тернопольскую область заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНИАН.

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"Угольные станции работают, но сейчас идет режим экономии угля, что находится на складах, в ожидании тех семи кораблей, которые везут уголь в Украину. В принципе, мы ожидаем, что до конца этого месяца – в начале следующего месяца уголь в Украине уже будет, и мы выйдем на стандартные параметры", - сказал он.

Остановка экспорта энергетического угля в Украину:

Российская Федерация остановила экспорт энергетического угля в Украину с 1 ноября. Речь идет об угле марки А (антрацит) и Т (тощий). Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).

По информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, который используется для нужд энергетики.

В Министерстве энергетики сообщили, что Украина в ноябре уже имеет контракты на поставку угля из Польши, Казахстана и Южно-Африканской Республики на фоне прекращения поставок энергетического угля из РФ.

Также велись переговоры с поставщиками из США.

Компания ДТЭК зафрахтовала 7 кораблей с углем для обеспечения украинских ТЭС топливом в осенне-зимний период.

2 ноября 2021 года появилась информация о том, что в украинские порты из Соединенных Штатов Америки по морю идут судна с углем общим объемом примерно 280 тыс. тонн.

Автор: Дмитрий Шварц