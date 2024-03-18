На сегодня Россия уже потеряла шестую часть своих нефтеперарабатывающих мощностей.

Украина может выпускать по территории России от 30 до 60 беспилотников дальнего радиуса действия, что является большой проблемой для агрессора. Такие данные приводит военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.

По его подсчетам, с начала года атакам украинских беспилотников подверглись 12 нефтеперерабатывающих заводов в России. Максимальное расстояние, на котором наносились удары – 900 км. Под атаками оказались около 12% российских мощностей по переработке нефти. Опасаясь дефицита бензина на внутреннем рынке, российским властям уже пришлось ввести полугодовой запрет на его экспорт.

"Это стало бы большой проблемой для Путина. Естественно, дефицит коснулся бы в первую очередь не армии, которую будут снабжать и дальше, а населения, которое не сможет водить автомобили. Это было бы большой проблемой, которая негативно сказалась бы на имидже Путина, несмотря на любую пропаганду и фейковые выборы", — считает Рёпке.

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Удары по объектам на территории России: последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 17 марта был атакован Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Он получил ряд серьезных повреждений в атмосферных и вакуумном блоках. Это приведет к снижению производительности и качества процесса переработки нефти.

По подсчетам издания The Insider, с начала этого года произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в 9 российских регионах. Общая мощность атакованных заводов составляет примерно 178 миллионов тонн нефти в год. Однако те, что были повреждены, имеют совокупную мощность 83 миллиона тонн в год.

Но если учитывать только достоверно поврежденные установки первичной переработки нефти, то кампания воздушных ударов задела пока только мощности на 46 миллионов тонн в год – 14% от всей мощности российских НПЗ.

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