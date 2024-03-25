Ранее Служба безопасности официально не сообщала о своей причастности к этим операциям.

В Службе безопасности намекнули на свою причастность к ударам по российским нефтеперерабатывающим заводам. К своему профессиональному празднику Служба безопасности Украины опубликовала ролик в своем Телеграм-канале, в котором рассказала о деятельности организации.

"Мы воюем, чтобы освободить нашу землю и отплатить врагу за все военные преступления и разрушенные жизни украинцев. От наших ударов тонут российские корабли и горят военные объекты, а оккупанты гибнут тысячами на фронте вместе со своей техникой. Мы ликвидируем военных преступников, задерживаем агентов и предателей. И каждый следующий удар СБУ будет еще сильнее, пока не наступит время нашей Победы! Враг обречен. Возмездие неизбежно!" - написали в Telegram-канале СБУ.

На видео видно, как военные СБУ поражают вражеские цели и выполняют поставленные задачи. Во время слов о возгорании военных объектов на видео видно, как горит нефтеперерабатывающий завод в России. Ранее Служба безопасности официально не сообщала о своей причастности к этим операциям.

Удары по российским НПЗ - что надо знать

Силы обороны Украины активизировали удары дальнобойными ударными дронами по российским нефтеперерабатывающим заводам. На данный момент известно о по меньшей мере 16 атаках на 13 НПЗ на территории РФ.

В частности, 24 марта украинские защитники ударили по одному из крупнейших российских НПЗ, который расположен в Самаре. В результате атаки производственный цикл завода был остановлен.

Накануне Financial Times писал, что США якобы призвали Украину прекратить эти атаки, поскольку они могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть.

Зато экс-командующий сил США в Европе Бен Ходжес отметил, что Украина должна игнорировать советы о прекращении ударов по российской энергетической инфраструктуре.

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