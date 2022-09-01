Предполагается, что предельные цены будут распространяться не только на нефть, но и на нефтепродукты, в том числе на мазут.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину министры финансов стран Большой семерки (G7) намерены согласовать и представить план по установлению предельных цен на нефть из России.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласование предельной цены должно состояться 2 сентября во время виртуальной встречи.

Відео дня:

Предполагается, что предельные цены будут распространяться не только на нефть, но и на нефтепродукты, в том числе на мазут, как на один из ключевых экспортных продуктов России.

План предусматривает запрет на финансирование и страхование перевозок российской нефти, если она продается выше установленного предела цен. По данным аналитического центра Bruegel, страны Большой семерки страхуют более 90% мирового судоходства.

Договоренность начнет действовать в декабре, когда вступает в силу европейское эмбарго на российскую нефть. Согласно плану, его должны смягчить – запрет ЕС на страхование нефтяных перевозок будет отменен, что позволит европейским компаниям продолжить предоставлять финансовые услуги для транспортировки и продажи российской нефти, но только по установленной цене.

Ограничение цены на российскую нефть:

Напомним, идея введения предельных цен на российскую нефть была выдвинута на саммите лидеров G7 в конце июня. Таким образом страны "большой семерки" намерены ограничить доходы Москвы от продажи нефти.

Министр финансов США Джанет Йеллен представила эту идею азиатским лидерам во время зарубежного турне в прошлом месяце и сообщила Reuters, что провела обнадеживающие переговоры с Индией.

Некоторые трейдеры и аналитики нефтяного рынка выразили сомнения в том, что ценовой потолок сработает, поскольку Россия нашла способы поставлять свою нефть в Азию без использования западного страхования судов. Москва также может полностью прекратить экспорт части нефти, что приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители.

Члены G7 пытались найти способы восполнить дефицит энергоносителей и справиться с растущими ценами, придерживаясь при этом своих климатических обязательств.

"По мере того, как мы постепенно выводим российские энергоносители с наших внутренних рынков, мы будем стремиться разработать решения, которые сократят доходы России от углеводородов, поддержат стабильность на мировых энергетических рынках и сведут к минимуму негативные экономические последствия", - говорится в заявлении G7.

Война в Украине и нефтяное эмбарго:

31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Европейского Союза до конца текущего года.

Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

3 июня 2022 года Европейский совет принял решение ввести шестой пакет санкций против России и Беларуси, который должен еще больше ограничивать способность Кремля финансировать войну в Украине.

6 июня 2022 года журналисты The Independent указали на большую дыру в российском нефтяном эмбарго.

2 августа стало известно о том, что если Россия не примет во внимание ограничение цен на ее нефть, страны "Большой семерки" (G7) рассматривают введение полного запрета на транспортировку российской нефти среди вариантов, которые позволят лишить Москву огромных доходов на фоне ее вторжения в Украину.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

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