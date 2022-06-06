С начала войны в Украине европейские компании почти вдвое увеличили поставки российской нефти.

Европейские компании почти вдвое увеличили поставки российской нефти с начала полномасштабного вторжения Владимира Путина в Украину. Все это происходит на фоне отчаянных попыток лидеров ЕС полностью вытеснить РФ с европейского рынка нефти и природного газа.

Об этом говорится в новом материале авторитетного издания The Independent.

Издание ссылается на новый анализ данных о судоходстве от компании Refinitiv, проведенное антикоррупционной группой Global Witness. Он показывает, насколько тройка главных европейских судоходных стран – Греция, Кипр и Мальта – резко увеличивали объемы транспортировки российской нефти по всему миру, воспользовавшись большими скачками тарифов на танкерные грузы.

Данные показывают, что эти поставки увеличили казну российского диктатора Путина на миллиарды долларов, обеспечив жизненно важные средства для продолжения жестокой войны. Всего с 24 февраля компании из этих трех стран приобрели 178 миллионов баррелей российской нефти на сумму $17,3 млрд.

Аналитики отмечают, что нефтяное эмбарго должно быть прежде всего эмбарго. Тогда же как на деле последний пакет санкций ЕС позволяет российской нефти продолжать поступать в Европу по трубопроводам через Венгрию, а компании из Греции, Мальты и Кипра имеют возможность и в дальнейшем поставлять российскую нефть странам, которые не входят в ЕС.

Чтобы закрыть эту брешь, ЕС должен твердо выступать против лоббирования со стороны всех государств-членов, которые имеют корыстные интересы в торговле российской нефтью, и поставить запрет на судоходство в основе санкционной политики единой Европы.

Ранее Bloomberg описало новую "креативную" схему экспорта российской нефти в Китай – с перегрузкой в море. По данным агентства, желающие покупать российскую нефть получают значительные скидки по сравнению с мировыми ценами на черное золото.

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