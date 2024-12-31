Владимир Малинов отметил, что можно использовать СПГ и газ, поставляемый про трубопроводу "Турецкий поток".

В Болгарии отреагировали на сложную ситуацию в энергетике Молдовы. София готова предоставить Кишиневу помощь после прекращения поставок российского газа с 1 января 2025 года.

"Мы находимся в постоянном контакте с министром энергетики Молдовы, поэтому они также полагаются на нас. Мы готовы поддержать их. Мы готовы поддержать их, обеспечив доступ к СПГ, а также через государственного поставщика "Булгаргаз", как только они попросят о помощи", – сообщил министр энергетики Болгарии Владимир Малинов.

По его словам, до 20 марта 2025 года можно использовать исключение в санкциях для платежей за транзит газа через "Турецкий поток" через Болгарию.

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Стоит отметить, что около месяца назад Молдова и Болгария подписали документ о реагировании на кризис.

Энергетический кризис в Молдове - главные новости

Москва обвинила Кишинев в нарушении договора, в частности, не погашении задолженность. Молдова оспаривает наличие задолженности за предыдущие поставки газа и обвиняет Россию в дестабилизации обстановки в стране, что Креиль отрицает. Газпром заявил, что приостановит экспорт газа в Молдову с 05:00 по Гринвичу 1 января из-за неоплаченного долга Молдовы.

С 16 декабря в Молдове на 60 дней ввели чрезвычайное положение в энергетике из-за риска прекращения поставок российского газа в непризнанное Приднестровье.

19 декабря стало известно, что в непризнанном Приднестровье прекратилась подача газа нескольким государственным учреждениям. Решение принято на фоне завершения транзита российского газа через Украину.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан приказал правительству начать подготовку к возможной национализации "Молдовагаз". 50% компании принадлежит российскому газовому монополисту "Газпрому".

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