Молдова признает военную агрессию РФ против Украины и гибридные атаки как основные угрозы для своей безопасности.

Парламент Молдовы проголосовал за принятие Стратегии национальной обороны на 2024-2034 годы. В ней описаны ключевые шаги страны по реагированию на различные угрозы, в том числе и на агрессию со стороны России, сообщает Radio Europa Liberă Moldova.

Отмечается, что Молдова признает военную агрессию России против Украины и гибридные атаки как основные угрозы для своей безопасности. В Стратегии сказано, что наибольший риск представляет возможный переход боевых действий в Одесскую область, который откроет коридор в непризнанное Приднестровье.

Журналисты добавили, что в документе также говорится, что угрозы для Молдовы представляют гибридные операции РФ, которые включают информационные атаки и вмешательство в выборы. Помимо этого в стране обеспокоены присутствием российских военных в непризнанном Приднестровье.

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В Стратегии говорится о том, что на безопасность Молдовы влияют массовые схемы подкупа граждан во время выборов. Например, когда в октябре 2024 года около 140 000 молдаван получили деньги через российские платформы.

Кроме того, в издании поделились, что Стратегия предусматривает углубление сотрудничества Молдовы с НАТО, которая определена "стабилизирующей опорой" для региона, а также развитие партнерства с Европейским Союзом.

Другими шагами страны, согласно документу, станут укрепления отношения с Румынией и сохранение диалога с Украиной. В издании добавили, что Молдова также собирается увеличить расходы на оборону до 1% ВВП к 2030 году. Журналисты подчеркнули, что после утверждения Стратегии у государственных институтов есть полгода для адаптации политики.

Молдова и РФ - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что правительство Молдовы признало пролет российской ракеты над территорией страны на Рождество. Отмечалось, что в стране проводились дополнительные проверки по этой ситуации.

Кроме того, президент Молдовы Майя Санду сделала заявление по факту обнаружения на территории страны двух российских дронов, которые залетели в Молдову 10 ноября. Она обеспокоена тем, что российские БПЛА входят в воздушное пространство страны.

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