Аналитики считают, что для проведения национализации потребуется одобрение парламента.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан приказал правительству начать подготовку к возможной национализации "Молдовагаз". 50% компании принадлежит российскому газовому монополисту "Газпрому", который остановил поставки газа в страну.

Издание Reuters пишет, что Речан поручил министру юстиции Молдовы Веронике Михайловой-Морару подготовить законодательные изменения, которые позволят провести национализацию.

"Мы должны действовать в стратегических секторах. Кстати, эти объекты у нас тоже когда-то отобрали... И мы должны вернуть их в государственную собственность", - заявил премьер, имея в виду структуру собственности на момент создания компании в 2013 году.

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Аналитики считают, что для проведения национализации потребуется одобрение парламента.

В дополнение к доле "Газпрома", непризнанному Приднестровью принадлежит около 13%. Правительству Молдовы принадлежит 35,6%.

Газпром прекратил поставки газа в Молдову - последние новости

Россия поставляет в Молдову около 2 миллиардов кубометров газа в год через Украину, которая не планирует продлевать договор о транзите газа с Россией, срок которого истекает 31 декабря.

"Молдовагаз" транспортирует российский газ в непризнанное Приднестровье, где он используется для выработки дешевой электроэнергии.

Москва обвинила Кишинев в нарушении договора, в частности, не погашении задолженность. Молдова оспаривает наличие задолженности за предыдущие поставки газа и обвиняет Россию в дестабилизации обстановки в стране, что Креиль отрицает. Газпром заявил, что приостановит экспорт газа в Молдову с 05:00 по Гринвичу 1 января из-за неоплаченного долга Молдовы.

С 16 декабря в Молдове на 60 дней ввели чрезвычайное положение в энергетике из-за риска прекращения поставок российского газа в непризнанное Приднестровье.

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