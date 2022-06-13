Объемы импорта горючего выросли с 60 тыс. тонн в марте до 380 тыс. тонн в мае.

Очереди за горючим на АЗС исчезнут после того, как будут обеспечены его запасы минимум на 2 недели – сейчас такие запасы составляют 7-8 дней.

Об этом во время всеукраинского телемарафона заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Ситуация исправляется. Конечно, очереди есть... Надо начинать с того, что в стране война, и был уничтожен нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивал нас и дизелем, и бензином, и нам с марта-апреля пришлось полностью 97% каналов импорта топлива переориентировать на то, чтобы найти эти новые каналы, обеспечить физический объем ресурса и доставить его в страну", - сказала Свириденко.

По ее словам, если в марте было импортировано 60 тыс. тонн горючего, то в апреле этот объем вырос до 191 тыс. тонн, а в мае – до 380 тыс. тонн. В июне же, по прогнозам министра, импорт топлива может составить 600 тыс. тонн.

Свириденко подчеркнула, что спрос будет удовлетворен в полном объеме тогда, когда запасы у операторов будут достаточны минимум на 2 недели.

"У нас сейчас запасы после того, как была отпущена цена, растут – в критические дни это было 2-3 суток, сейчас это на 7-8 дней запасов горючего и по дизелю, и по бензину. Конечно, что до войны это было 15-16 суток. Когда мы сможем достичь хотя бы такого объема запасов, можно будет утверждать, что очереди исчезнут. Сейчас мы не можем констатировать, что бензина и дизеля нет – есть, но не в достаточном количестве", - сказала министр.

По ее словам, с рынка Европы импортируется максимально возможный объем, и уже были первые поставки из США.

"Конечно, Европа не была готова к такому повышенному спросу из Украины, но сейчас мы доставляем отовсюду", - подчеркнула Свириденко.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит горючего на АЗС. На начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20 литров в бак.

К середине мая в Украине действовали регулируемые цены на топливо, но автомобилисты жаловались на необоснованно высокую стоимость бензина и дизтоплива, которая достигала 70 грн за литр, что значительно выше ценового ограничения правительства.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что государство будет реагировать на возможные злоупотребления на рынке топлива по законам военного времени и поручил провести проверки.