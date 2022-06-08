В Киеве на большинстве проверенных АЗС выявлены нарушения соблюдения требований формирования, установления и применения государственных регулируемых цен на розничном рынке топлива.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в городе Киеве.

"В течение мая начато 107 проверок автозаправочных станций. По состоянию на 6 июня завершено 56 проверок АЗС столицы, на 36 автозаправочных станциях выявлен ряд нарушений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам 33 проверок установлено, что субъекты хозяйствования имеют необоснованно полученную выручку на общую сумму 707 015 грн. К компании применены административно-хозяйственные санкции – изъятие необоснованно полученной выручки и штраф в размере 100 процентов необоснованно полученной выручки. Таким образом, общая сумма составляет 1 414 029 грн.

По результатам трех проверок было установлено создание препятствий должностным лицам, за что предусмотрен штраф в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Общая сумма штрафов составила 102 тыс. грн.

По итогам 20 проверок нарушений законодательства не установлено. Сейчас проводится 27 проверок, о результатах будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. На начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск горючего смягчились до 20 литров в бак.

К середине мая в Украине действовали регулируемые цены на топливо, но автомобилисты жаловались на необоснованно высокую стоимость бензина и дизтоплива, которая достигала 70 грн за литр, что значительно выше ценового ограничения правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство будет реагировать на возможные злоупотребления на рынке топлива по законам военного времени и поручил провести проверки.