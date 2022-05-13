Председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальной политики Андрей Герус отметил, что цены на бензин и дизельное топливо выше 45 грн за 1 л уже имеют признаки спекуляции.

Ситуация с горючим в Украине улучшится к концу мая.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальной политики Андрей Герус в эфире информационного телемарафона.

"Несколько недель надо с терпением отнестись и немножко более экономно. Мы ожидаем, что под конец мая ситуация улучшится и уже будет видна в практической плоскости", - сказал он.

По словам Геруса, к этому времени будет больше бензина и дизеля, и нефтепродуктов. Что касается цены, то на сегодняшний день действует предельная стоимость, по которой должно продаваться горючее. А превышение этой планки является злоупотреблением со стороны заправок.

"Конечно есть сети АЗС, которые это нарушают. Думаю, что будет какая-то реакция со стороны Кабмина и Министерства экономики, которое рассчитывало эту цену. Правила должны быть для всех", - подчеркнул депутат.

Герус отметил, что цены на бензин и дизельное топливо выше 45 гривен за 1 литр уже имеют признаки спекулирования, потому что они выше предельных.

При этом он добавил, что на 90% вопрос нехватки горючего зависит от инфраструктуры и доставки этого ресурса из Европы в Украину, и только на 10-20% - это вопрос цены.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос дефицита топлива 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.

Крупнейшие сети АЗС ввели ограничения на отпуск топлива в размере 10-15 литров для владельцев карт лояльности этих сетей, другие потребители могли заправлять автомобиль не более чем на 5-10 литров.

По мнению экспертов, дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.

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