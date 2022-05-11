В Украине ежедневно будет открываться все больше заправок, отметили в Офисе президента.

На сегодня объемы импорта топлива в Украину соответствуют темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках, ситуация с горючим ежедневно будет улучшаться.

Такой информацией во время брифинга поделился заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

Он сообщил, что правительству приходится с нуля отстраивать всю инфраструктуру поставки нефтепродуктов через западные границы. Оказалось, что порты, железнодорожная инфраструктура, цистерны, тяга в Восточной Европе не готовы к переработке такого количества нефтепродуктов, потому что Украина фактически потребляла один миллион тонн дизеля, бензина и сжиженного газа ежемесячно.

"Офис президента вместе с правительством проводит активную работу, для того, чтобы отстроить все эти цепочки с нашими европейскими партнерами. Сегодня объемы импорта уже увеличены более чем в пять раз, по сравнению с тем, как это было еще полтора месяца назад", - отметил он.

На сегодняшний день объемы импорта соответствуют темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках, рассказал заместитель руководителя Офиса президента, добавив, что "бензин и дизель будет, и ситуация будет улучшаться каждый день".

"Ежедневно все больше и больше заправок будут открываться и продавать топливо. Учитывая то, что сегодня уже, фактически, в страну заезжает достаточно бензина и дизеля, чтобы покрывать ежедневную потребность граждан", - заявил он.

Шурма также пообещал, что будет создан дополнительный стратегический запас топлива, который невозможно будет разбомбить и разрушить, который обеспечит стабильность и наличие нефтепродуктов на ближайшие месяцы вперед.

Напомним, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решения вопроса дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

По мнению экспертов, дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война, и есть жесткое ценовое регулирование.

Вас также могут заинтересовать новости: