В Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС.

Топливный кризис продлится, как минимум, два месяца.

Об этом он сказал во время всеукраинского телемарафона.

"Офис президента и первый вице-премьер рассказывают нам, что уже законтрактовано 300 тысяч тонн. Что такое 300 тысяч тонн нефтепродуктов в Европе законтрактовано? Мы должны понимать, что на сегодня пути доставки остались лишь бензовозными партиями. А если принять во внимание, что у нас где-то примерно 1200 автомобилей по 30 тонн, то это два месяца, как минимум, чтобы перевезти такое количество", - рассказал он.

Также он прокомментировал логистические возможности для перевозки топлива. В частности, Косянчук считает, что наиболее вероятным вариантом для этого является автомобильный путь.

"Насколько мне известно, европейские страны не очень хотят направлять к нам свой железнодорожный транспорт, потому что нет понимания, достаточно ли будет колесных пар, чтобы поменять их на границе. Поэтому наиболее вероятным является автомобильный путь и бензовозы, что сейчас и происходит", - отметил эксперт.

Кроме этого, по его словам, договоренность Украины и Польши об отмене разрешения на проезд бензовозов – это "очень весомый шаг по либерализации и наполнению рынка", потому что до того времени бензовозы стояли в очереди на выезд из Украины 3-4 дня, и столько же на въезд.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.

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