Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла до 33,29 грн/л.

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла 12 мая на 28 копеек - до 33,29 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Наибольшую цену на продукт установила днепропетровская сеть "Нефтек" - 39,99 грн/л (+4 грн/л). "Укргаздобыча" установила цену на уровне 39,00 грн/л (+2 грн/л).

В столичной сети "Авантаж" цена на продукт увеличилась сразу на 5 грн/л, до 38,63 грн/л.

WOG и "БРСМ-Нафта" установили цены 33,98 и 36,13 грн/л соответственно.

Дефицит топлива в Украине

Как сообщал УНИАН, в конце апреля в Украине возник дефицит топлива на АЗС. С целью решения проблемы 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

7 мая стало известно, что четверть украинских заправок повысила цены на топливо, литр бензина стоил около 55 гривень.

По словам президента Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов, топливный кризис в Украине продлится минимум два месяца.

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