Также Тегеран согласился предоставить ракеты малой дальности и артснаряды.

Россия поставляет Ирану кибероружие в обмен на дешевые дроны, которые затем применяются для ударов по Украине.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц США. Отмечается, что сотрудничество между странами активизировалось после того, как Тегеран согласился дополнительно предоставить ракеты малой дальности, танковые и артиллерийские снаряды.

За это Иран хочет получить от РФ киберпомощь, десятки элитных российских ударных вертолетов, реактивных истребителей, а также помощь в реализации ракетной программы дальнего действия.

Видео дня

"В прошлом Москва долго сопротивлялась обмену цифровыми наступательными возможностями с Ираном, опасаясь, что они впоследствии будут проданы на черном рынке", - заявили собеседники.

По данным США, главным поставщиком киберуслуг Ирана является российская компания "Протей", которая связана с министерством обороны страны-оккупанта.

"Учитывая хорошие возможности России, любая передача знаний улучшит кибер-возможности Ирана... Чувствуя себя загнанными в угол США и их союзниками, как Иран, так и Россия, похоже, полны решимости заставить этот альянс работать", – пояснила аналитик по вопросам киберполитики Фонда защиты демократий, вашингтонского аналитического центра Энни Фикслер.

Иранские дроны-камикадзе в войне против Украины

Как известно, Иран начал поддерживать российскую войну в Украине, поставляя Москве дроны-камикадзе для ударов по критической гражданской инфраструктуре нашей страны, еще летом прошлого года. Сам Иран продолжает официально отрицать свою причастность к передаче этого вооружения оккупантам.

25 февраля в британской разведке сообщили, что РФ могла исчерпать запасы иранских дронов-камикадзе. Недавно в ведомстве заявили, что Россия начала на регулярной основе получать малые партии ударных беспилотных летательных аппаратов Shahed иранского производства.

Вас также могут заинтересовать новости: