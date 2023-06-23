Поведение Кремля в отношении ЗАЭС может быть непредсказуемым, говорят в разведке.

У украинской разведки есть информация о том, что Россия действительно заминировала Запорожскую атомную электростанцию, там находятся воинские подразделения оккупантов. Так что ситуация может быть катастрофической.

Об этом заявил в интервью "РБК Украина" заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий:

"Ситуация может быть разного сорта. Это может быть либо спланированная акция, либо инцидент, который приведет к аварии. Поэтому мы четко выступаем за то, что вся территория атомной электростанции должна быть демилитаризована".

Скибицкий подчеркивает: поведение Кремля, как свидетельствует теракт на Каховской ГЭС, может быть непредсказуемым. Именно поэтому Украина должна не допустить любого инцидента на Запорожской АЭС, тем более - ядерной катастрофы. Но такая угроза на самом деле существует.

Представитель украинской разведки отметил, что демилитаризация ЗАЭС зависит во многом от МАГАТЭ и ее руководства, от давления всего мира для обеспечения безопасности как ядерного объекта, так и всего региона, где расположена атомная электростанция.

Угроза теракта на Запорожской АЭС

Ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне сделали самое страшное - они заминировали пруд-охладитель ЗАЭС.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки сообщил, что Россия подготовила все для совершения теракта на Запорожской АЭС.

На фоне заявления главы государства в Министерстве здравоохранения рассказали, что делать в случае радиационной аварии.

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