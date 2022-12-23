Энергетики продолжают работать над ликвидацией повреждений в сети энергосистемы Киева.

Тепло - и водоснабжение подается во все районы Киева в штатном режиме, сообщила Киевская городская военная администрация.

"Тепло- и водоснабжение подается во все районы столицы в штатном режиме. Положительной динамики удалось достичь за счет восстановительных работ в энергосистеме и благодаря более сознательному потреблению электроэнергии жителями города. На верхних этажах многоэтажек, которые сейчас обесточены, возможно пониженное давление воды", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Также, по его словам, энергетики продолжают работать над ликвидацией повреждений в сети энергосистемы Киева.

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"Город до сих пор живет в режиме аварийных отключений. Еще раз обращаюсь к киевлянам - не включайте сразу все электроприборы в вашем доме, когда вам подают свет. Мгновенная пиковая нагрузка негативно влияет на сеть. Только экономное потребление приблизит нас к плановым отключениям", - отметил Попко.

Массированный удар по Киеву и ситуация с электричеством

Как сообщал УНИАН, 19 декабря ночью на Киев оккупанты направили несколько волн атак иранских Shahed, был поврежден инфраструктурный объект.

Ситуация с энергоснабжением в столице сейчас очень сложная, в первую очередь напряжение подается на критическую инфраструктуру, стабилизационные графики для потребителей не действуют.

Также на красной ветке метро временно приостановили движение поездов на станциях левого берега из-за резких перепадов напряжения.

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