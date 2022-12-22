Украина проходит то, через что не проходила ни одна страна.

Последняя террористическая атака на энергетическую инфраструктуру Киева и области привела к существенным повреждениям и ситуация в столице наиболее сложная.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"В понедельник были очень существенные для Киева повреждения в результате обстрелов. Поэтому в Киеве сейчас - самая сложная ситуация", - сказал министр в интервью изданию Forbes.

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По его словам энергетики работают день и ночь и постепенно ситуация в столице улучшается. Галущенко подчеркнул, что Украина проходит то, через что не проходила ни одна страна.

"Атака украинской энергосистемы - это спланированная Россией операция, на планирование которой потрачено точно не менее месяца. Они анализируют каждую атаку, устанавливают, как увеличить урон, и наносят новые удары. Однако наши энергетики делают невозможное. Они находят технические решения на грани фантастики", - подчеркнул министр энергетики.