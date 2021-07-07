НКРЭКУ на сегодняшнем заседании утвердила соответствующие изменения в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения.

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передала полномочия по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения с государственного на местный уровень.

Такое сообщение размещено на Telegram-канале НКРЭКУ со ссылкой на соответствующее решение комиссии.

"Во исполнение инициатив правительства и поддерживая соответствующие позиции Минрегиона, местных органов власти, ассоциаций и общественных организаций по децентрализации власти, регулятор на открытом заседании 7 июля 2021 года принял постановление НКРЭКУ "Об утверждении изменений к Лицензионным условиям осуществления хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что регулятор будет осуществлять методическую работу и методологическую помощь по вопросам государственного регулирования предприятий теплоснабжения, регулирование которых будет происходить на местном уровне, и продолжать нормативно-правовое обеспечение их деятельности.

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9 июня пресс-служба Нацкомиссии сообщила о намерении регулятора передать полномочия по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения с государственного на местный уровень.

Соответствующим проектом решения, в частности, предполагается передать всех лицензиатов в сфере теплоснабжения, которые подпадают под регулирование НКРЭКУ (кроме тех, которые осуществляют хозяйственную деятельность по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках) на местный уровень. Таким образом, местные органы власти будут устанавливать тарифы и утверждать планы развития для таких лицензиатов.

В частности, передаются 80 лицензиатов (28 субъектов), осуществляющих деятельность по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии.

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Автор: Инна Андалицкая