Потребителям рекомендуют проверить, какой именно установлен счетчик.

В платежках за газ украинцам увеличили суммы из-за "температурных коэффициентов".

Об этом сообщает консультационный центр для населения "ГазПравда".

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Как сообщает консультационный центр, первый раз температурный коэффициент учитывается в тарифе на распределение газа. Второй раз – на этот же объем в оплате за сам газ. Третий раз этот коэффициент начисляется автоматически самыми газовыми счетчиками, которые имеют термокомпенсацию или так называемое "директивное приведение" к стандартным условиям.

"Часть потребителей обнаруживают, что им эти дополнительные объемы насчитывали три раза. И все это под видом "приведения к стандартным условиям", – отметили в консультационном центре.

Потребителям рекомендуют проверить, какой именно установлен счетчик. Если установлен счетчик с термокомпенсацией или "директивным приведением" к стандартным условиям – потребитель имеет право требовать от облгазов компенсацию переплат.

Как понять, что у вас счетчик с термокомпенсацией

На счетчике должны быть отметки "ТБ = 0°С" или "Тб = 15°С";

у типоразмера должна быть буква "Т"

Также необходимо поверить личный кабинет пользователя на сайте облгаза. Там должна быть запись "Счетчик с элементами температурной компенсации" или подобный. В этом случае пользователь имеет право на получение компенсации за переплату связанную с термокомпенсацией.

Право на корректировку дают следующие записи в личном кабинете:

"В отапливаемом помещении на расстоянии не более 0,5 м от входа газопровода";

"В отапливаемом помещении на расстоянии более 0,5 м и менее 1,5 м от входа газопровода";

"Вне помещения на расстоянии менее 1 м от выхода газопровода";

"Вне помещения на расстоянии более 1 м от выхода газопровода".

В этом случае пользователь может обратиться в облгаз и получить корректировку объема потребления, а соответственно и у поставщика уменьшения платы за газ.

Что этому предшествовало

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

18 января, Кабинет министров установил с февраля и до конца отопительного сезона предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в ближайшее время должна принять решение об установлении предельного тарифа на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр.

18 января 2021 года Кабмин установил с февраля предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.

24 февраля 2021 года были обнародованы мартовские тарифы на газ для населения.

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Автор: Елена Коваленко