По словам Олега Попенко, для ремонта инфраструктуры нужно поднимать тарифы на электроэнергию.

Из-за обстрелов россиянами энергетической инфраструктуры тариф на свет в Украине может вырасти до 3,5 грн./кВт. Сейчас он составляет 2,64 грн./кВт. Такой прогноз в эфире Novyny.live дал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

По его словам, больших проблем в результате атаки РФ Украина не испытает, "но если мы не продумаем дальше защиту наших газохранилищ, то это может привести к серьезнейшим проблемам с газоснабжением по всей территории Украины".

"Кроме того, что мы храним газ, мы его используем на зиму, мы закачиваем украинский газ в наши газохранилища и потом его во время зимы подтягиваем. Если дальше обстрелы нашей газотранспортной системы будут продолжаться, это может привести к достаточно серьезным последствиям при проведении уже следующего отопительного сезона", - сказал эксперт.

Он также прогнозирует повышение тарифов на электроснабжение для украинских потребителей.

"Если и дальше будут такие проблемы (и гендиректор "Укргидроэнерго" это подтвердил) - они видят, что для ремонта нужно поднимать тарифы на электроэнергию. В среднем они планируют поднять где-то до 3,5 грн", - резюмировал Попенко.

Возможное повышение тарифов на электроэнергию

Министр энергетики ответил, что будет с повышением тарифов на свет. По словам Германа Галущенко, сейчас нет никаких решений по пересмотру тарифов. При этом он предупредил, что "каждый такой удар безусловно влияет на коммерческую часть функционирования рынка".

Как сказал министр, сейчас энергетики максимально быстро фокусируются на фиксировании уничтоженной инфраструктуры, в каком она состоянии и каким образом это можно восстановить.

22 марта РФ снова обстреляла украинскую критическую инфраструктуру - удары привели к отключениям электроэнергии.

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