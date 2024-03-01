Стоимость могут поднять уже летом 2024 года.

Министерство энергетики рассматривает возможность повышения тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "Новини.LIVE".

"Минэнерго активно рассматривает решение по поднятию тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Было предложение сделать это еще осенью прошлого года, но политически не было принято решение. На сегодня вопрос рассматривается, возможно, даже за 2024 год поднятие тарифов на электроэнергию вдвое", – отметил эксперт.

По его словам, будет происходить это, вероятно, в два этапа. Первый – с 1 мая или июня. Стоимость могут повысить до 3,5-4 грн. Это автоматически изменит стоимость обслуживания многоквартирных домов на 10-15%.

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Также Попенко добавил, если вырастет и стоимость газа, то поднимутся тарифы на теплоснабжение и горячую воду. По его информации, в прошлом году в НАК "Нафтогазе" и в Минэнерго рассматривали поднятие тарифа на газ. Изучается вопрос роста где-то на 1-1,5 грн. Учитывая, что сейчас цена составляет 7,96 грн за куб. м, то рассматривался вопрос повышения до 9-9,5 грн.

Он добавил, что вступление Украины в ЕС обусловливает такие процессы.

Тарифы на свет

В январе 2024 года народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Украине могут поднять вдвое. В таком случае тариф будет составлять чуть меньше 6 гривен.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца этой зимы не планируется пересмотр тарифов на электричество. Он останется на уровне 2 грн 64 копеек за киловатт-час, заявил во время заседания правительства.

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