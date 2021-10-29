С 1 октября для украинцев, потребляющих до 250 кВт-ч в месяц, тариф составляет 1,44 грн за кВт-ч.

Тарифы на электроэнергию будут расти высокими темпами (20–25% в год) из-за необходимости приведения к экономически обоснованному уровню и устранения дисбалансов в энергосекторе.

Об этом говорится в октябрьском инфляционном отчете, опубликованном на официальном сайте Национального банка Украины.

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"Административная инфляция будет оставаться самой высокой среди составляющих индекса потребительских цен, несмотря на фиксацию тарифов на газ и электроэнергию для населения до мая 2022 года. Так, в следующих годах ожидается рост цен на табачные изделия из-за повышения акцизов. Тарифы на электроэнергию будут расти высокими темпами (20– 25% в год) из-за необходимости приведения к экономически обоснованному уровню и устранения дисбалансов в энергосекторе", - говорится в сообщении.

Тарифы на электричество:

С 1 января Кабмин отменил льготную цену на электричество в размере 90 копеек за первые 100 кВт-ч, которая распространялась на всех потребителей.

С 1 октября для украинцев, потребляющих до 250 кВт-ч в месяц, тариф составляет 1,44 грн за кВт-ч.

В то же время для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт-ч в месяц, цена остается неизменной – 1,68 грн за кВт-ч за все потребленное электричество.

Автор: Богдан Слуцкий