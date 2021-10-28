Тарифы для всех водоканалов, а также для других предприятий, занимающихся водоснабжением и водоотводом, устанавливает НКРЭКУ.

В Украине обнародованы коммунальные тарифы на ноябрь.

Так, газоснабжающие компании Украины обнародовали ноябрьские цены на газ. Об этом сообщает "ГазПравда".

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"Нафтогаз Украины" по-прежнему продает газ по цене 7,96 грн за кубометр. Такую же цену выставили "Газпостачсервис" и "Тернопольоблгаз Сбыт". Столько же будут платить и потребители, которым газ временно продает поставщик "последней надежды".

Самые низкие цены:

ETG.UA - 7,799 грн за кубометр;

Neogas - 7,80 грн;

Эвода Трейд КП "Луцкводоканал" - 7,88 грн;

"Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" - 7,89 грн.

Самые высокие цены:

Житомирская областная энергоснабжающая компания - 13,5 грн за кубометр;

Херсонская областная энергоснабжающая компания - 13,5 грн за кубометр.

Средняя цена:

Большинство компаний установили цены до 9 грн за кубометр.

Тарифы на воду

Тарифы для всех водоканалов, а также для других предприятий, занимающихся водоснабжением и водоотводом, устанавливает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Отдельно устанавливаются тарифы на водоснабжение, и отдельно — на водоотвод, причем они различны для разных водоканалов.

Кроме того, есть две группы тарифов: на собственно централизованное снабжение холодной водой и водоотвод (для жителей частного сектора и коллективных потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере водоснабжения), и на централизованное снабжение холодной водой и водоотвод с использованием внутридомовых систем, для многоэтажных домов (субъектам хозяйствования, являющимся исполнителями этих услуг).

Данные о тарифах взяты с ресурса Минфин.

Тариф на электроэнергию

Кабинет Министров Украины постановлением № 859 от 11.08.2021 установил для бытовых потребителей в Украине с 01.10.2021 новые цены на электроэнергию.

Теперь домохозяйства, потребляющие в месяц до 250 кВт⋅час (включительно), будут платить за электроэнергию по тарифу 1,44 грн. (с НДС) за 1 кВт⋅час, а потребляющие свыше 250 кВт⋅час в месяц — по тарифу 1,68 грн. (с НДС) за 1 кВт⋅час. Пока что срок действия этих тарифов установлен до 30.04.2022.

Тарифы: что необходимо знать

Газораспределительные компании опубликовали на своих сайтах проекты тарифов на 2022 год, в которых предлагается поднять цены на услугу по распределению газа от 30% до более чем в 4 раза.

Таким образом, средний тариф на распределение по стране может вырасти с нынешних 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м.

26 октября 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сделала заявление относительно возможного роста тарифов на распределение газа.

Автор: Елена Коваленко