План вывода энергетической отрасли из кризиса готовят не министры, а менеджеры Ахметова - СМИ

В распоряжении журналистов оказался документ, который является своеобразной дорожной картой. Он был разработан сотрудниками компании ДТЭК.

План вывода энергетической отрасли Украины из кризиса готовят не министры, а менеджеры олигарха Рината Ахметова.

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Об этом говорится в статье ЭП, в распоряжении которой оказался документ, который, по данным собеседников издания в правительстве, является своеобразной дорожной картой. Он был разработан сотрудниками компании ДТЭК с целью выведения энергетического бизнеса Ахметова из кризиса. Существование такого "плана" ЭП подтвердили и собеседники в ДТЭК.

Фамилий премьера и временного министра энергетики в документах нет. Все сводится к названий ведомств, через которые необходимо провести указанные решения. В перечне – НКРЭКУ, "Укрэнерго", Кабинет министров и Антимонопольный комитет.

"В Украине в различных ведомствах на различных позициях работают люди "на зарплатах" в крупных финансово-промышленных групп, которые лоббируют необходимые решения. Это давно не новость и никого не удивляет", – говорит собеседник ЭП в парламенте.

Как отмечают журналисты, несмотря на постоянное давление, до последнего времени выгодны Ахметову решение протолкнуть было трудно. “Этот процесс заметно ускорился после смены правительства, которое возглавил бывший сотрудник ДТЭК Денис Шмыгаль. Впоследствии министром энергетики назначили Ольгу Буславец, которая тоже работала в структурах олигарха. Прямых доказательств работы Шмыгаля и Буславец в интересах Ахметова нет, однако новые глава правительства и министр энергетики точно более "понятные" для олигарха люди, чем их предшественники. Об этом свидетельствуют принятые в последнее время решения”, - говорится в материале.

ЭП проанализировала документ и обнаружила, что львиная доля плана в различных формах уже реализована, другая часть находится на разных стадиях проработки.

Один из ключевых пунктов плана – ограничение импорта электроэнергии из РФ и Беларуси. ДТЭК давно добивалась принятия этого решения, поскольку импорт, несмотря на незначительные объемы – менее 1%, психологически влиял на рынок, исключал ценовые сговоры участников и повышал конкуренцию, за что страдал бизнес Ахметова.

Документ предусматривает два варианта достижения цели: через принятие постановления Кабмина или через решение Нацкомиссии по регулированию тарифов.

В итоге в марте правительство ввело специальную пошлину на импорт электроэнергии и угля из России в размере 65%, а в апреле НКРЭКУ остановила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси.

На фоне теплой зимы и падения промышленности существенно упало потребление тока, что потребовало пересмотра прогнозного баланса и ограничение работы генерации.

В конце апреля Минэкоэнерго обнародовало новый прогнозный баланс на 2020 год. Он предусматривает уменьшение производства на всех электростанциях, кроме ТЭЦ и дорогой "зеленой" генерации, где Ахметов контролирует около 25% рынка.

Больше всего, согласно документу, производство электроэнергии упадет на атомных электростанциях: с 80,64 млн МВт-ч до 73,7 млн МВт-ч. На 7,8% ограничили и тепловые электростанции, однако без снижения выработки "Энергоатома" на 8,6% доля тепловой генерации на рынке упала бы значительно больше.

Производство дорогой электроэнергии из возобновляемых источников должно вырасти с 10,28 млн МВт-ч до 11,4 млн МВт-ч. Фактически этим решением было сокращено производство самой дешевой атомной электроэнергии в пользу дорогих "зеленой" и тепловой, что позволит компании ДТЭК сохранить производительность на высоком уровне.

1 мая экс-депутат Виктория Войцицкая сообщила о "принятии лоббистского решения для роста цен на электроэнергию в пользу ДТЭК".

Речь идет о постановлении Нацкомиссии по тарифам, обнародованного на сайте регулятора 30 апреля, которое вносило изменения в другой документ НКРЭКУ. По странному стечению обстоятельств, такой пункт есть и в "плане", который оказался в распоряжении ЭП.

В частности, почти в три раза была повышена верхняя граница цены, по которой "гарантированный покупатель" может выставлять на продажу "зеленую" электроэнергию. Это привело к повышению цен на рынке "на сутки вперед".

Если верить документам, то в планах ДТЭК на ближайшее время – расширение "прайс-кэпов" на рынке "на сутки вперед" и на балансирующем рынке, пишут журналисты.

Несмотря на запуск нового рынка электроэнергии с июля 2019 года, в Украине до сих пор действуют ценовые ограничения или так называемые прайс-кэпы, которые устанавливает регулятор. Они призваны не допустить повышения цен на рынке выше определенного уровня.

Днем и ночью "прайс-кэпы" разные, они отражают динамику спроса на электроэнергию и разный уровень цен в различные часы суток. Для ДТЭК уровень ночных "прайс-кэпов" – 959 грн за МВт-ч – убыточный. По данным источников ЭП, компания лоббирует их просмотр до 1 200 грн за МВт-час.

Также у Ахметова считают целесообразным увеличить на два часа дневную зону, когда электроэнергия на рынке дороже, путем сокращения "более дешевой" ночной зоны.

Определенный прогресс в этом направлении уже есть: в начале марта НКРЭКУ добавила один час пикового тарифа на электроэнергию, после чего количество часов действия ночного тарифа сократилось с девяти до восьми. Это решение позволило компании продавать свою электроэнергию по более высоким ценам в течение еще одного часа.

Среди приоритетов группы – изъятие экспорта тока из тарифа на передачу, совершенствование рынка вспомогательных услуг и решения вопроса задолженности на Оптовом рынке. По каждому пункту есть пошаговый план реализации с указанием ответственных государственных органов и документов, которые они должны принять.

Отдельно в "плане" отмечается важность защиты "ДТЭК Западэнерго" в деле АМКУ о нарушении антимонопольного законодательства в рамках так называемого Бурштынского энергетического острова.

Кейс для компании действительно важен, потому что в случае выявления нарушений ДТЭК будет вынуждена заплатить штраф в размере до 10% от оборота за последний отчетный год.

Антимонопольный комитет возбудил это дело в октябре 2019 года. В марте 2020 года к расследованию присоединился секретариат Европейского энергетического сообщества. В ДТЭК все обвинения называли безосновательными.

Это не первая попытка расследовать монополию ДТЭК на рынке. В 2016 году АМКУ готовился признать компанию монополистом, но через два года дело закрыли, резюмируют журналисты.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», которое является оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ровенской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков «Энергоатома».

При этом тепловая энергия дороже атомной, что сказывается на тарифах на электроэнергию. Так, крупнейшее металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» заявило, что металлургические заводы корпорации «АрселорМиттал» в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза меньше, чем в Украине. Украинская трубно-колесная компания «Интерпайп» заявила, что тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в последние дни апреля выросли на рекордные 38%, что свидетельствует о действиях правительства, направленные на пользу частного монополиста.