Поставщики показали цены на газ в феврале 2025: сколько будут платить украинцы

Для большинства жителей Укрианы действует тариф 7,96 гривни за кубометр.

Поставщики опубликовали цены на газ в Украине для населения на февраль 2025 года. На рынке будут работать девять компаний-поставщиков с различными ценовыми предложениями.

ГазПравда пишет, что пять поставщиков предлагают украинцам как годовые фиксированные, так и месячные переменные тарифы. При этом четыре компании работают только по годовым контрактам.

Месячные тарифы колеблются от 8,46 до 21,5 гривни за кубометр, а годовые - от 7,79 до 9,99 гривни.

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Самую высокую цену предлагает ООО "Львовэнергосбыт" - 21,5 гривни за кубометр по месячному контракту. При этом самая низкая у компании "Нафтогаз Украины" - 7,96 гривни за кубометр по годовому контракту. Эта цена гарантированно будет действовать как минимум до конца апреля.

Стоит отметить, что "Нафтогаз" обслуживает подавляюще число потребителей - более 12 миллионов домохозяйств или 98% потребителей газа в Украине.

Транзит российского газа через Украину - что будет с тарифами

Украина не продлила контракт на транзит российского газа в Европу с 1 января 2025 года, о чем Киев предупредил заранее. Данное заявление породило спекуляции на тему тарифов на газ.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что вряд ли тарифы на газ в Украине изменятся с 1 января из-за прекращения транзита газа из РФ.

В то же время с 1 января тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей вырастут в четыре раза.

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