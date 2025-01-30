Сторонники говорят, что возобновление работы трубопроводов может помочь в урегулировании отношений с Москвой и сократить расходы на энергоносители

Европейские чиновники обсуждают, следует ли возобновить продажу российского трубопроводного газа в ЕС в рамках потенциального урегулирования войны в Украине. Якобы этот шаг снизит цену на энергоносители.

Издание Financial Times пишет, что сторонники покупки российского газа считают, что падение цен на газ в Европе, побудит Москву сесть за стол переговоров и даст сторонам повод для введения и поддержания режима прекращения огня. Однако даже предварительное обсуждение этой идеи уже вызвало ответную реакцию ближайших союзников Украины в ЕС.

По словам источников, эта идея была одобрена некоторыми официальными лицами Германии и Венгрии при поддержке других столиц, которые рассматривают ее как способ снижения стоимости энергоносителей в Европе.

Видео дня

Возобновление экспорта в Европу значительно увеличит доходы Москвы. До войны на долю поставок по трубопроводам из России приходилось около 40% от общего объема поставок в ЕС, а крупнейшим импортером была Германия.

Возобновление поставок газа из России по трубопроводам привело в ярость брюссельских чиновников и дипломатов из некоторых восточноевропейских стран, многие из которых в течение последних трех лет работали над сокращением объема импорта российских энергоносителей.

"Это безумие", - сказал один из чиновников. "Насколько глупыми мы должны быть, чтобы даже думать об этом как о варианте?"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Прекращение горячей фазы войны имеет решающее значение... Дипломатические решения предпочтительнее - меньше жертв, меньше потерь".

Возобновление дебатов о продаже газа обеспокоило некоторых американских экспортеров СПГ, стремящихся заключить долгосрочные сделки на поставку газа с европейскими компаниями. По словам двух чиновников, они опасаются, что любое возобновление транзита через Украину может сделать их продукцию неконкурентоспособной.

Цель ЕС - избавиться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Однако сложное положение тяжелой промышленности ЕС привело к тому, что европейским странам приходится искать более дешевые источники энергии. Стоимость газа в Европе обычно в три-четыре раза выше, чем в США.

В 2024 году доля трубопроводного газа из России составляла около 10% от общего объема поставок, но она сократилась вдвое после того, как в январе закончился срок действия контракта на транзит российского газа через Украину в ЕС.

Оставшаяся труба, по которой российское "голубое топливо" поступает в блок, - это газопровод "Турецкий поток" через Турцию, через который Венгрия получает около 7,5 миллиарда кубометров газа. Будапешт, а также пророссийское правительство Словакии требуют оказать давление на Украину, чтобы она возобновила транзит газа.

Остановка транзита российского газа через Украину - угрозы Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО и будет иметь проблемы со вступлением в Евросоюз.

Кроме того, Фицо назвал Зеленского врагом своего государства. Он требует, чтобы Киев продолжил транзит российского газа по своей территории – и планирует обсудить это с Европейской комиссией 30 января.

Вас также могут заинтересовать новости: