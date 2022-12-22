Урсула Фон дер Ляен заверила, что ЕС работает над увеличением потоков электроэнергии с Украиной.

Европейский союз окажет Украине помощь с сфере энергетики. Речь идет о 900 генераторах.

"ЕС работает над увеличением потоков электроэнергии между Украиной, Молдовой и остальной Европой. Мы также мобилизуем 900 генераторов для электроснабжения страны, включая ее больницы", - говорится в сообщении главы Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляен в Twitter.

Кроме того, она заявила, что Украина получит энергосберегающие лампочки.

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"И мы отправляем миллионы энергосберегающих лампочек. Мы с вами. Свет будет", - подытожила чиновница.

Проблемы со светом в Украине - что известно

С 10 октября российские оккупанты уже совершили уже девять ракетных атак и несколько волн ударов дронами по объектам энергетической инфраструктуры.

Первая ракетная атака по украинской нфраструктуре была 10 октября, с тех пор по всей стране начались аварийные отключения света.

23 ноября втМинэнергетики заявили, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута. 5 декабря Москва снова ударила по энергосистеме.

Дальше последовали две атаки дронов на Киев и область. Так, только 19 декабря враг выпустил по Киеву 23 беспилотника, но энергетические объекты все равно пострадали.

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