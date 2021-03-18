Окружной админсуд Киева отменил требования Госаудитслужбы к "Нафтогазу" о нарушениях на сумму более 70 миллиардов гривень.

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск НАК "Нафтогаз Украины" и отменил требование Государственной аудиторской службы о необходимости устранения компанией нарушений на сумму более 70 миллиардов гривень.

Читайте такжеНазвані підприємства, які стали найбільшими платниками податків в Україні у 2020 роціСоответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений 12 марта.

Речь идет об иске Госаудитслужбы от 5 октября 2020 года относительно нарушений, выявленных по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности компании за период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года.

Отмечается, что в отмененных судом по иску "Нафтогаза" требованиях Госаудитслужбы содержались выводы аудиторов о выявленных во время ревизии нарушениях законодательства со стороны НАК "Нафтогаз Украины".

В частности, указывалось, что расчет "Нафтогазом" резерва сомнительных долгов за 2018 год и 9 месяцев 2019 года на общую сумму 38,44 миллиарда гривень привел к занижению финансового результата и недопоступлению в госбюджет дивидендов на сумму 35,32 миллиарда гривень Госаудитслужба требовала от "Нафтогаза" доплатить дивиденды на эту сумму.

Кроме того, по мнению Госудитслужбы "Укртрансгаз", входящий в группу "Нафтогаза", занизил операционные расходы и прибыль на общую сумму 37,3 миллиарда гривень, что привело к снижению суммы выплаты дивидендов со стороны НАК.

Согласно решению суда, аргументы Госаудитслужбы являются необоснованными.

Решение Окружного административного суда Киева может быть оспорено в апелляционном суде.

Что этому предшествовало

В феврале исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что проверка Государственной аудиторской службой НАК "Нафтогаз Украины" выявила нарушения и потери госбюджета на сумму более 70 миллиардов гривень, поэтому должны быть приняты решения о кадровых изменениях в руководстве компании.

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Автор: Анна Бредихина