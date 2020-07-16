"Нафтогаз" с начала года уплатил почти 75 миллиардов гривень налогов

Поступления от предприятий группы «Нафтогаз» составили почти 19% общих доходов госбюджета за первое полугодие.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в январе-июне 2020 года уплатила в государственный и местные бюджеты около 74,9 миллиарда гривень налогов и дивидендов, сообщила пресс-служба компании.

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"По оперативным данным, за первое полугодие 2020 года поступления в государственный и местные бюджеты от группы "Нафтогаз" составили около 74,9 миллиарда гривень (в том числе остаток дивидендов по результатам 2019 года - 39,6 миллиарда гривень)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поступления от предприятий группы составили почти 19% совокупных доходов государственного бюджета Украины за этот период.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году "Нафтогаз" уплатил в бюджет 120 миллиардов гривень налогов и дивидендов.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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