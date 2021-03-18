Мнение генерального адвоката в Суде ЕС не является окончательным решением.

Суд ЕС может отклонить апелляцию Германии на решение об ограничении использования "Газпромом" мощностей газопровода OPAL.

Об этом сообщает "Европейская правда" с ссылкой на заявление генерального адвоката Мануэля Кампоса Санчес-Бордони.

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"По словам генерального адвоката Мануэля Кампоса Санчес-Бордони, принцип энергетической солидарности может быть использован для проверки законности действий институтов ЕС в вопросах, связанных с энергетикой. Апелляция, поданная Германией на решение Общего суда, которым было аннулировано решение Европейской комиссии 2016 года об изменении условий доступа к трубопроводу OPAL, должна быть отклонена", - говорится в пресс-релизе суда, излагающем решение генерального адвоката.

Мнение генерального адвоката в Суде ЕС не является окончательным решением, но обычно Суд его подтверждает.

Решение Еврокомиссии и его последствия

Решение Еврокомиссии от 28 октября 2016 позволяло российскому "Газпрому" поставлять больше газа по газопроводу OPAL, который связывает его газопровод Nord Stream с Германией. Оно позволяло "Газпрому" полностью загрузить "Северный поток" для поставки газа в Германию и Чехию. До того россияне использовали половину мощностей газопровода.

Если Суд ЕС отклонит апелляцию Германии, это будет большой победой для Польши, чье правительство обжаловало решение Европейской комиссии в Суде ЕС в декабре 2016 года.

Польша считает, что решение Еврокомиссии приводит к концентрации в одних руках источников и средств поставки газа, что "противоречит принципу диверсификации источников, путей снабжения и управления рисками препятствий или прекращения поставок газа".

OPAL на 80% принадлежит WIGA - совместному предприятию "Газпрома" и Wintershall, а остальное принадлежит дочерней компании немецкого концерна Uniper.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

22 февраля 2021 года США ввели новые санкции против российского судна, строящего "Северный поток-2".

По состоянию на 23 февраля 2021 года из-за санкций США сразу 18 европейских компаний отказались достраивать "Северный поток-2".

4 марта 2021 года строительство "Северного потока-2" в водах Дании продлили до конца сентября.

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Автор: Елена Коваленко