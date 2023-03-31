Политики уверены, что установленный лимит эффективно работает.

В Еврокомиссии считают, что граничная цена на российские энергоресурсы должна остаться на установленном уровне.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Большинство стран-членов G7 отказались пересматривать и снижать порог стоимости российской нефти, который сейчас держится на уровне $60 за баррель.

Они убеждены, что установленный лимит эффективно справляется со своей главной целью - ограничивает прибыли Москвы и удерживает баланс на рынке.

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Согласно данным Международного энергетического агентства, экспортная цена российской нефти составила почти $52,5 за баррель без учета расходов на доставку и страхование.

Цены различаются в зависимости от сорта нефти. Ключевой сорт Urals торгуется даже дешевле установленных ограничений - около $45 за баррель. Другие могут продаваться дороже.

Ситуация с российской нефтью

Нефтяные санкции против России вступили в силу 5 декабря 2022 года. РФ пытается обходить санкции. В частности, сообщалось о создании "теневого флота" из сотни танкеров для экспорта нефти в условиях санкций. Тогда агрессор приобрел 29 супертанкеров, способных перевозить более 2 млн баррелей каждый.

В марте 2023 года стало известно, что Россия потеряла статус основного поставщика нефти в ЕС. С начала войны в Украине доля России в экспорте нефти в ЕС сократилась до 4%.

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