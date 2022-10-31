5 декабря вступят в силу санкции Европейского Союза в отношении морского экспорта российской нефти.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Москва не может найти новые рынки для своей нефти.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как говорится в материале, агрессор намерен обеспечить себе нефтяные рынки до того времени, когда 5 декабря вступят в силу санкции Европейского Союза в отношении морского экспорта российской нефти.

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Морские перевозки из России выросли за семь дней до 28 октября, но среднее значение за четыре недели изменилось в противоположном направлении, при этом оба показателя привязывают поставки к уровню чуть выше 3 млн баррелей в день.

Около 740 000 баррелей в день из этого общего количества поставлялось в европейские страны, рынок, который в основном исчезнет к концу ноября.

Россия также потеряет каналы сбыта еще 650 000 баррелей в день, поставляемых в Польшу и Германию по системе "Дружба". Таким образом, Москве необходимо найти новые рынки для почти 1,4 млн баррелей нефти в день.

Война в Украине и ситуация с нефтью:

31 мая 2022 года лидеры стран ЕС достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Евросоюза до конца текущего года.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо, а 5 сентября приняли решение сократить поставки нефти.

По состоянию на 14 сентября доходы России от экспорта нефти упали до минимума, а 5 октября появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель. ЕС установил постепенный переходный период введения санкций на импорт и транзит российских нефтепродуктов, который должен завершиться в феврале следующего года.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США могут ограничить цену на российскую нефть до 60 долларов за баррель.

По итогам сентября 2022 года доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

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