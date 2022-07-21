Также тогда будут введены ограничения на ее страхование.

Ограничение мировых цен на российскую нефть вступит в силу до декабря одновременно с введением ограничений Евросоюза на ее страхование.

Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на форуме по безопасности в Колорадо, сообщает Bloomberg.

"Мы следим за европейским рынком. Члены ЕС представили идею ограничения цен, но также сказали, что до декабря планируют ввести запрет на страхование", - заявил Адейемо.

По словам чиновника Минфина, ведомство должно проследить, чтобы при вступлении запрета на страхование мировые рынки получили предел цен, который поможет снизить цены на энергоносители.

Как известно, ЕС планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне $40-60 за баррель.

Напомним, ранее Госдеп США прокомментировал перспективу увеличения добычи нефти странами ОПЕК.

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