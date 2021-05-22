В списке оказались 13 морских судов и три компании.

США ввели санкции против российских компаний и судов, которые связаны со строительством газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Ограничения коснутся компаний Коксохимтранс, Мортранссервис и Самарского теплоэнергетического имущественного фонда.

При этом Минфин США разрешил сотрудничество с Морской спасательной службой в других сферах.

Российские корабли, против которых ввели санкции:

"Академик Черский";

"Артемис оффшор";

"Бахтемир";

"Балтийский исследователь";

"Финвал";

"Капитан Беклемишев";

"Мурман";

"Нарвал";

"Сивуч";

"Спасатель Карев";

"Умка";

"Владислав Стрижов";

"Юрий Топчев".

Санкции США против "Северного потока-2"

Ранее стало известно, что США не будут вводить санкций против компании-оператора "Северного потока-2" и ее руководителя. В частности, в докладе Госдепартамента США сообщается о снятии санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством "Северного потока-2", и ее руководителя Маттиаса Варнига, которого западные СМИ называют союзником президента РФ Владимира Путина.

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Несмотря на это, Госдепартамент США объявил о введении санкций против четырех судов и четырех юридических лиц, которые привлечены к прокладке "Северного потока-2". Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что отказ от санкций против Nord Stream 2 AG и Варнига "отвечает национальным интересам США".

Северный поток-2: Что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкции против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его собственными силами.

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Автор: Олег Давыгора