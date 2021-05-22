США ввели санкции против российских компаний и судов, которые связаны со строительством газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.
Ограничения коснутся компаний Коксохимтранс, Мортранссервис и Самарского теплоэнергетического имущественного фонда.
При этом Минфин США разрешил сотрудничество с Морской спасательной службой в других сферах.
Российские корабли, против которых ввели санкции:
- "Академик Черский";
- "Артемис оффшор";
- "Бахтемир";
- "Балтийский исследователь";
- "Финвал";
- "Капитан Беклемишев";
- "Мурман";
- "Нарвал";
- "Сивуч";
- "Спасатель Карев";
- "Умка";
- "Владислав Стрижов";
- "Юрий Топчев".
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Санкции США против "Северного потока-2"
Ранее стало известно, что США не будут вводить санкций против компании-оператора "Северного потока-2" и ее руководителя. В частности, в докладе Госдепартамента США сообщается о снятии санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством "Северного потока-2", и ее руководителя Маттиаса Варнига, которого западные СМИ называют союзником президента РФ Владимира Путина.
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Несмотря на это, Госдепартамент США объявил о введении санкций против четырех судов и четырех юридических лиц, которые привлечены к прокладке "Северного потока-2". Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что отказ от санкций против Nord Stream 2 AG и Варнига "отвечает национальным интересам США".
Северный поток-2: Что известно
- Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
- Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим "Северным потоком-1".
- Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкции против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его собственными силами.
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