Соединенные Штаты помогут Европе уменьшить ее зависимость от российских нефти и газа и обеспечат континент достаточными запасами энергоносителей на следующие две зимы.

Президент США Джозеф Байден объявил о новой инициативе, направленной на то, чтобы лишить Россию доходов от продажи энергоносителей, которые используются для разжигания русской войны в Украине.

Как пишет CNN, во время выступления в Брюсселе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, Байден сказал, что Россия использует свои поставки нефти и газа, чтобы "принуждать и манипулировать своими соседями". Он заявил, что США помогут Европе уменьшить ее зависимость от российских нефти и газа и обеспечат континент достаточными запасами энергоносителей на следующие две зимы.

"Требуется некоторое время, чтобы настроить цепочки поставок газа и инфраструктуру, которые (были) созданы за последнее десятилетие, поэтому нам придется убедиться, что семьи в Европе смогут пережить эту зиму и следующую, пока мы строим инфраструктуру для диверсифицированного, устойчивого и чистого энергетического будущего", - сказал Байден.

Также Байден и фон дер Ляйен объявили о создании совместной оперативной группы, которая должна помочь Европе избавиться от зависимости от российской нефти и газа. Эта группа будет искать альтернативные источники сжиженного газа и работать над снижением спроса на природный газ в будущем.

"Я знаю, что отказ от российского газа дорого будет стоить Европе, но это не только правильно с моральной точки зрения, это еще и укрепит наши стратегические позиции", - сказал Байден.

США будут работать над поставкой в Европу по меньшей мере 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа в 2022 году в партнерстве с другими странами, заявил Белый дом. Группа также будет работать над сокращением выбросов парниковых газов за счет сокращения выбросов метана и использования чистой энергии.

Чиновники администрации Байдена отметили, что 15 млрд кубометров сжиженного газа будут поступать из нескольких источников, включая США и страны Азии.

Как сообщал УНИАН, Россия за предыдущие десять дней продала нефти в Европу из портов Черного моря на сумму, которая равна стоимости 440 крылатых ракет "Калибр". Эти ракеты страна-агрессор активно применяет в войне против Украины. Эта нефть идет в порты Франции, Италии и Нидерландов (Роттердам).

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