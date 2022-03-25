За последние 10 дней 77 российских танкеров вывезли 4,4 млн тонн нефти в Европу.

Россия за предыдущие десять дней продала нефти в Европу из портов Черного моря на сумму, равную стоимости 440 крылатых ракет "Калибр". Эти ракеты страна-агрессор активно применяет в войне против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказал руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

"Продолжается активный морской трафик по экспорту российской нефти из российских портов Черного моря в страны Европы. Только за 10 дней, с 14 марта по 24 марта, через турецкие проливы прошло 77 танкеров с российской нефтью, которые перевезли 4 млн 400 тыс. тонн российской нефти. Стоимость этой нефти эквивалентна стоимости 440 крылатых ракет "Калибр", то есть это кровавая нефть. Это возможность для Российской Федерации финансировать продолжение ракетных обстрелов Украины, и это надо немедленно прекратить", - подчеркнул Клименко.

Он отметил, что эта нефть идет в порты Франции, Италии и Нидерландов (Роттердам). Также эксперт призвал мировое сообщество прекратить покупать российскую нефть.

Отдельно он отметил, что необходимо восстановить морское судоходство из портов Одесского региона.

"Дело в том, что в этих портах находится огромное количество зерна. Это именно то зерно, о котором целый мир говорит, что отсутствие экспортных поставок зерна из Украины вызовет продовольственный кризис как минимум в странах Африки, которые являются основными покупателями этого зерна", - сказал Клименко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что "Нафтогаз" подсчитал, сколько стран готовы отказаться от российского газа и нефти.

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