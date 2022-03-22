ФСБ РФ пытается расшатать ситуацию на Закарпатье, используя венгерский фактор.

Министерство иностранных дел Украины призывает Венгрию, которая не поддерживает отказ от российских энергоносителей, помочь выстоять против агрессии России.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Олега Николенко, которое есть в распоряжении УНИАН.

Пресс-секретарь прокомментировал позицию Венгрии, которая выступает против отказа европейских кран от российских энергоносителей, против закрытия неба над Украиной и против миротворческой миссии.

Николенко заявил, что "мир и безопасность в Венгрии невозможно гарантировать без мира и безопасности в Украине".

"Министр иностранных дел Петер Сийярто подчеркивает необходимость избежания распространения войны за территорию Украины и непосредственного конфликта НАТО и РФ. По его убеждению, чтобы не провоцировать Россию, Венгрии не следует поддерживать закрытие украинского неба и развертывание операции по поддержанию мира, а также разрешать транзит по венгерской территории военной помощи для украинской армии. "Не провоцировать Россию" - это распространенный аргумент, когда надо дать России больше пространства для агрессии", - отметил Николенко.

"Мы, конечно, не желаем никому того горя, с которым столкнулись украинцы из-за войны России. В то же время ошибочно считать, что Венгрия, так же как и любая другая европейская страна, существует в вакууме. Наше государство сейчас фактически защищает восточный рубеж НАТО. Если России удастся достичь ее преступной цели в Украине, следующей целью станут наши соседи. Об этом сейчас открыто говорят российские послы за рубежом", - добавил Николенко.

По его словам, буквально вчера появились доказательства, как ФСБ РФ пытается расшатать ситуацию на Закарпатье, используя венгерский фактор.

"Венгрия всегда позиционировала себя как защитника прав зарубежных венгров. Призываем Венгрию открыто осудить эту провокацию России и воспользоваться своими развитыми каналами связи с Москвой для предотвращения каких-либо провокаций с целью разжигания межэтнической розни в Украине", - заявил пресс-секретарь.

Николенко добавил, что пришло "время быть честными с самими собой".

"Бесполезно надеяться на то, что попытки задобрить агрессора будут успешными. Это доказывает история, в том числе и самой Венгрии", - заявил пресс-секретарь.

"Поэтому наши партнеры должны заботиться о том, чтобы Украина выстояла и победила российское зло. Для этого необходимо укреплять европейское единство. Единство, которое позволит ввести больше жестких санкций против России, чтобы остановить ее военную машину", - подчеркнул Николенко.

Как сообщал УНИАН, 21 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что из-за неконструктивной позиции отдельных государств в пятый пакет санкций ЕС не будет включено эмбарго на поставки российских нефти и газа.