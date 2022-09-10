Страны будут осуществлять новую политику в отношении услуг, связанных с морскими перевозками сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения.

США, страны "Большой семерки" (G7) и Европейский Союз вводят запрет на транспортировку российской сырой нефти по морскому пути.

Как говорится в предварительном руководстве по реализации политики морских перевозок, опубликованном Министерством финансов США, запрет начнет действовать с 5 декабря 2022 года, а с 5 февраля 2023 года будет расширен.

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"В рамках коалиции стран, включающей "Большую семерку" и ЕС, Соединенные Штаты, будет осуществляться политика в отношении широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения. Этот запрет вступит в силу 5 декабря 2022 года в отношении морских перевозок сырой нефти и 5 февраля 2023 года в отношении морских перевозок нефтепродуктов", – говорится в сообщении.

Напомним, согласованный G7 на прошлой неделе план ограничения цен призывает страны-участницы отказывать в страховании, финансировании, брокерских и иных услугах нефтяным грузам из РФ, если стоимость этих грузов будет выше еще не определенной предельной границы цен на нефть и два вида нефтепродуктов.

Идея введения предельных цен на российскую нефть была выдвинута на саммите лидеров G7 в конце июня. Таким образом страны "Большой семерки" намерены ограничить доходы Москвы от продажи нефти.

Если Россия не примет во внимание ограничение цен на ее нефть, страны "Большой семерки" рассматривают введение полного запрета на транспортировку российской нефти.

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