Украинцы практически единодушно поддерживают развитие атомной энергетики, что окончательно развеяло сомнения о необходимости скорейшей достройки блоков Хмельницкой АЭС.

Об этом говорится в статье издания "РБК-Украина".

"Данные соцопроса развеяли все сомнения - украинцы, как и европейцы, "вылечились" от негативизма относительно ядерной энергетики и вполне готовы воспринимать ее расширение. Поэтому вопрос достройки АЭС это уже сфера не социологии, а политической воли", - говорится в статье.

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По данным группы Рейтинг, почти 80% украинцев одобряют намерение правительства завершить строительство двух блоков #3 и #4 Хмельницкой АЭС.

Ранее этот проект поддержало МАГАТЭ, а также официальные лица США и ЕС.

Напомним, летом Кабмин одобрил проект достройки двух атомных блоков Хмельницкой АЭС, которые готовы на 80% и 25%.

Проект также одобрил комитет Рады по вопросам энергетики. Сейчас он ожидает рассмотрения в сессионном зале Верховной Рады.