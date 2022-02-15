Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:18 по Киеву подешевели на $2,67.

Во вторник, 15 февраля 2022 года, на фоне информации об отводе российских войск от украинской границы, начали падать цены на нефть эталонных марок.

Об этом сообщает Investing.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:18 по Киеву подешевели на $2,67 (2,77%) - до $93,81 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на $2,91 (3,05%) - до $92,55 за баррель.

По состоянию на 15:01 по Киеву нефть марки Brent стоила $93,13 за баррель. WTI подорожала до $91,77 за баррель

За год нефть подорожала практически в полтора раза. Цена изменилась с $58,67 по состоянию на 3 февраля 2021 до $96,05 по состоянию на 14 февраля 2022 года.

Ситуация на украинской границе:

15 февраля 2022 года Минобороны РФ заявило о том, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после военных учений.

Цены на нефть: