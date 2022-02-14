Впервые с 1 октября 2014 года стоимость нефти марки Brent превысила отметку в $96 за баррель. В ходе торгов на бирже ICE нефть дорожала до $96,05 за баррель.
Об этом сообщает Investing.
По состоянию на 8:51 по Киеву стоимость Brent опустилась до $95,3 за баррель. Стоимость нефти WTI поднималась до $92,95 за баррель.
По состоянию на 10:44 по Киеву нефть марки Brent стоила $95,71 за баррель. WTI подорожала до $94,58 за баррель
Последний раз цена Brent поднималась выше отметки $90 в 2014 году. 1 октября 2014 года стоимость Brent поднялась до отметки $95,54.
За год нефть подорожала практически в полтора раза. Цена изменилась с $58,67 по состоянию на 3 февраля 2021 до $96,05 по состоянию на 14 февраля 2022 года.
Цены на нефть:
- Нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 34 цента (+0,6%) и установилась на уровне 53,55 доллара за баррель, 12 января цены на WTI выросли 2%.
- Фьючерсы Brent выросли на 1,7%, а 13 января прибавили еще 36 центов (0,6%) в цене.
- Последний раз такие цены наблюдались до первой вспышки заболеваемости в Китае.
- По состоянию на 13 января 2021 года мировые цены на нефть достигли докарантинного уровня.
- Стоимость барреля мартовской нефти Brent 21 января к 8:22 по Киеву составила $56,02 (-0,11%).
- По состоянию на 2 февраля 2021 года после новогодних колебаний нефть начала расти в цене.
- 4 февраля 2021 года цены на нефть поднялись до годового максимума.
- По состоянию на 8 февраля 2021 года впервые за год цена на нефть превысила $60.
- 17 февраля 2021 года цена барреля нефти марки Brent достигла $64,06 (+1,12% к цене на момент закрытия вечерней сессии).
- 22 февраля 2021 года нефть пробила отметку в $62 доллара.
- В конце февраля стоимость европейских сортов нефти обновила максимумы с начала 2020 года: котировки североморской Brent превысили $67 за баррель, российской Urals достигли $66 за баррель.
- В марте 2021 года цена нефти приблизилась к психологической отметке в $70.
- Стоимость барреля мартовской нефти Brent 6 января к 16:55 по Киеву составила $82,33 (+1,89%).
- 17 января 2022 года фьючерсы на нефть марки Brent достигли самого высокого уровня за более чем три года.
- 21 января 2022 года, цена нефти Brent приблизилась к 7-летнему максимуму. По состоянию на 8:44 по Киеву стоимость барреля апрельской нефти Brent составила $89,56 (+1,17%).
- 2 февраля 2022 года цены на нефть приблизились к семилетнему максимуму.