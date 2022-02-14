Последний раз цена Brent поднималась выше отметки $90 в 2014 году. 1 октября 2014 года стоимость Brent поднялась до отметки $95,54 за баррель.

Впервые с 1 октября 2014 года стоимость нефти марки Brent превысила отметку в $96 за баррель. В ходе торгов на бирже ICE нефть дорожала до $96,05 за баррель.

Об этом сообщает Investing.

По состоянию на 8:51 по Киеву стоимость Brent опустилась до $95,3 за баррель. Стоимость нефти WTI поднималась до $92,95 за баррель.

По состоянию на 10:44 по Киеву нефть марки Brent стоила $95,71 за баррель. WTI подорожала до $94,58 за баррель

Последний раз цена Brent поднималась выше отметки $90 в 2014 году. 1 октября 2014 года стоимость Brent поднялась до отметки $95,54.

За год нефть подорожала практически в полтора раза. Цена изменилась с $58,67 по состоянию на 3 февраля 2021 до $96,05 по состоянию на 14 февраля 2022 года.

Цены на нефть: