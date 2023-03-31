В Житомирской области действуют сетевые ограничения.

Потребление электроэнергии ниже, чем в предыдущие два дня, производства достаточно для покрытия потребностей.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в пятницу, 31 марта. "Потребление ниже, чем в предыдущие два дня, выработки электроэнергии достаточно для удовлетворения потребностей. При этом в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности. Импорт электроэнергии несущественен", - говорится в сообщении.

Однако в Житомирской области все еще есть сетевые ограничения. Поэтому применяются отключения потребителей, которых сегодня может быть несколько больше, чем вчера, из-за менее солнечного дня и снижения активности возобновляемых источников энергии в регионе.

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"Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где населенные пункты постоянно страдают от обстрелов россиян и повреждаются сети электроснабжения. Восстановление питания осложняется ситуацией с безопасностью в этих регионах", - добавили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, 28 марта из-за непогоды произошло обесточивание потребителей в восьми областях на западе и юге Украины.

Ранее в энергетике Украины возникли серьезные проблемы из-за того, что РФ наносила удары ракетами и дронами по энергетическим объектам. Из-за российских атак нашему государству пришлось отказаться от экспорта электричества за границу.

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