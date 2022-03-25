Эксперт прогнозирует дефицит ресурса в апреле.

Руководитель сети АЗС "Prime group" Дмитрий Леушкин оценил запасы топлива в Украине, учитывая начало посевных работ.

"Если кратко, то ситуация сложная, от слова капец… Остатки на нефтебазах успешно съедены за последние пару недель. Рынок ожил и аграрии оживились, начали атаковать АЗС, так как на них сейчас ресурс дешевле, чем на нефтебазах", - написал он в Facebook.

Эксперт отметил, что оптовая цена - 40 гривен за литр "породистого" дизеля, бензин марки "Евро-3" на гривну-две дешевле. На АЗС цена -37,05 грн за литр - это верхняя планка, что разрешено государственным регулированием. Поэтому все активно переходят на так называемые премиальные сорта топлива.

"По сути это то же самое топливо, но на него не распространяется госрегулирование. Вот такая лазейка. Без этой лазейки, все АЗС засияют нулями, без вариантов", - считает Леушкин.

Он рассказал, что "аграрии атакуют АЗС, а там, где лимит по 20 литров в одно лицо, там выстраиваются вереницы бабушек с канистрами от ближайшего колхоза, до тех пор, пока не высушат заправку".

Эксперт отметил, что из-за войны поставки топлива морем заблокированы, также, соответственно, не поступает топливо из Беларуси и РФ, которые давали львиную долю рынка.

Остались только поставки из Европы, где нет лишнего ресурса и крайне сложная логистика.

"Вывод пока такой, нас ждет дефицит ресурса в апреле, и я не уверен, что получится не сорвать посевную. Есть конечно хитрые решения, но на них нужна добрая воля правительства. К примеру, перекачивать цистерны прямо на границе, либо упростить правила перевозок бензовозами", - написал Леушкин.

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